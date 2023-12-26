Російські нелюди знову обстріляли Херсонщину: загинули троє людей

Російські терористи сьогодні, 26 грудня, знов атакують Херсонську область. Вже відомо, що загинули три людини.

Про чергову атаку повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

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Окупанти вкотре атакували село в Дар'ївській громаді Херсонського району. Через обстріл загинув 70-річний чоловік, а 50-річна жінка дістала поранення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок артилерійського обстрілу цього ж населеного пункту, близько 12:20, загинув 71 — річний місцевий житель.

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«Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 „прильотів“. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків», — повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.



Зазначається, що російська армія здійснила обстріл села Тягинка Бериславського району. Травми несумісні з життям отримав 61-річний чоловік.

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Також вибухами пошкоджено приватні будинки, паркани та господарські будівлі.

Зокрема, по Херсону росіяни б'ють більш ніж дві години з різного озброєння.

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Прокурори розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

В ніч на 26 грудня російські окупанти атакували Україну «шахедами». Сили ППО знищили 13 ворожих цілей у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Разом з тим близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії. В результаті його було знищено.

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