Чемпіонка світу з біатлону стала мамою на Різдво (фото)

Чемпіонка світу з літнього біатлону та багаторазова призерка етапів Кубка світу, знаменита словачка Пауліна Фіалкова, яка оголосила в червні про свою вагітність, народила доньку, повідомляє blesk.cz.

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Про поповнення в сім'ї 31-річна спортсменка повідомила у соцмережі, опублікувавши фото ніжки малечі, яку тримають у руках батьки. «Романа, 24.12.2023, наше різдвяне диво», — підписала знімок Пауліна.

У коментарях накопичуються вітання на адресу молодої мами, зокрема від зіркових колег з біатлону Єви Пушкарчикової, Лізи Вітоцці, Деніз Херманн, Франціски Пройс, Белінди Бенчіч та інших.

Як відомо, батько дитини — відомий словацький легкоатлет, учасник трьох Олімпійських ігор у спортивній ходьбі Мілош Батовські. Пауліна (її молодша сестра Івона — теж відома біатлоністка) та 44-річний Міклош разом уже понад 10 років, але весілля зіграли лише у травні минулого року у гарному особняку в стилі бароко Шато Бела у рідній Словаччині.

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Додамо, що Пауліна Фіалкова у складі збірної Словаччини виступала на Олімпійських іграх у 2014 та 2018 роках. Минулого сезону біатлоністка посіла у загальному заліку Кубка світу 17-е місце, двічі потрапляючи до квіткової церемонії (топ-шістка).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка таємно народила у 41 рік.

Фото Instagram

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