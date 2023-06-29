Чемпіонка світу з біатлону чекає на дитину від учасника трьох Олімпійських ігор (фото)

Чемпіонка світу з літнього біатлону, багаторазовий призер етапів Кубка світу словачка Пауліна Фіалкова, як і її суперниця Марте Олсбю Ройселанд, незабаром стане мамою. Про те, що у неї народиться дитина від відомого словацького легкоатлета, учасника трьох Олімпіад у спортивній ходьбі Мілоша Батовські, спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Життя — це зміни»: ця фраза ніколи не була для мене простою. І ми обоє дуже чекаємо на це!" - написала спортсменка.

Зазначимо, що 30-річна Пауліна (її молодша сестра Івона — теж відома біатлоністка) та 44-річний Міклош разом уже понад 10 років, але весілля зіграли лише у травні минулого року у гарному особняку в стилі бароко Шато Бела у рідній Словаччині.

Мілош та Пауліна зіграли весілля у травні минулого року

Додамо, що Пауліна Фіалкова у складі збірної Словаччини виступала на Олімпійських іграх у 2014 та 2018 роках. Минулого сезону біатлоністка посіла у загальному заліку Кубка світу 17-е місце, двічі потрапляючи до квіткової церемонії (топ-шістка).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка народила чемпіону світу з футболу третього сина.

Фото Facebook

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