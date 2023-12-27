Звільняють корупціонерів та зневажають пам’ять загиблих: ветерани розкритикували ВАКС

Судді ВАКС відмовилися переносити засідання на клопотання адвокатки — родички полеглого героя, яка просила про відстрочку через похорон племінника, бо квапилися затвердити угоду зі слідством ексчлена правління Укрексімбанку Олександра Ігнатенка та звільнити його від кримінальної відповідальності.

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Про це йдеться у заяві ГО «Вибачте, що живі».

У зверненні повідомляється, що до громадської організації звернулася адвокатка Олеся Басаргіна, яка повідомила, що 15 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання біля Куп’янська загинув її племінник — старший солдат 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша Віталій Козей. Тіло героя доставили батькам 29 жовтня.

«На 31 жовтня ВАКС призначив судове засідання у справі Укргазбанку, зокрема, розгляд угоди про винуватість ексзаступника голови правління Укргазбанку та Укрексімбанку Олександра Ігнатенка, де адвокат представляла одну зі сторін. 30 жовтня адвокат направила у ВАКС клопотання, що у зв’язку з організацією поховання та підтримкою родини вона не зможе бути присутньою на засіданні. Але судді ВАКС визнали похорон загиблого героя неповажною причиною неприбуття адвоката до суду та провели засідання без участі Олесі Басаргіної», — зазначається у заяві.

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Представники ГО «Вибачте, що живі» повідомляють, що у відповідь на своє звернення до ВАКС вони отримали «цинічну бюрократичну відписку» без жодної аргументації, чому поховання загиблого воїна ЗСУ не стало для них поважною причиною перенесення засідання.

«Судді ВАКС, очевидно, вважають себе особливою, вищою кастою, у якої своя система цінностей. І в даному випадку, схоже, ця система полягала у тому, щоб якомога скоріше звільнити від відповідальності у цій справі ексчлена правління Укргазбанку та Укрексімбанку Олександра Ігнатенка. Банкіра-корупціонера, ймовірно, причетного не тільки до справи Укргазбанку, але й до мільярдних оборудок щодо закупівлі зброї за кордоном, більша частина якої так і не дійшла до бійців ЗСУ», — йдеться у заяві.

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Ветерани нагадують, що вже порушували тему діяльності колишнього менеджера Укрексімбанку Олександра Ігнатенка, який був відповідальним за перевірку сумнівних контрагентів у державному банку. Через його службову недбалість дебіторська заборгованість за закордонними платежами Укрексімбанку, за даними ДАСУ, сягнула 36 млрд грн. Попри це, ВАКС звільнив Ігнатенка від кримінальної відповідальності.

«Нам незрозуміло, чому орган, на який покладено обов’язок покарання корупціонерів, зокрема, тих, хто не соромиться обкрадати власну армію під час війни, відпускає цих корупціонерів на волю? Сьогодні суддівське свавілля обумовлене безкарністю, а таких, як Ігнатенко, захищають гроші, зароблені на крові. І дуже схоже, що ці гроші, мічені кров’ю наших героїв, потрапили до кишень деяких суддів», — йдеться у заяві ГО «Вибачте, що живі».

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На думку ветеранів з громадської організації, цей випадок — чергове свідчення того, що судова реформа в Україні не відбулася, і судді, які раніше захищали Януковича, його поплічників, російських агентів, продовжують працювати на своїх посадах або навіть були підвищені і переведені до Вищого антикорупційного суду.

«Але історія України неодноразово показувала, що безкарність та всевладдя корупціонерів рано чи пізно закінчується й законне покарання є невідворотним. Його будуть вимагати сотні тисяч ветеранів, які з перемогою повернуться з фронту», — підсумовують ветерани.

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