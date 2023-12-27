«путін у люті»: у Феодосії російські силовики проводять облави у пошуках винних у знищенні БДК «Новочеркаськ»

Після удару ЗСУ по десантному кораблю «Новочеркаськ» окупанти шукають винних. Сьогодні вночі до окупованої Феодосії вирушила велика група оперативників, яка розслідуватиме знищення БДК «Новочеркаськ» та навчального судна «УТС-150». Про це повідомляє Telegram-канал «АТЕШ».

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Також очікується прибуття оперативників фсб (слідчо-оперативна група «штабу з антитерору»), контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії. Також очікується прибуття начальства різних структур із москви.

«Маховик репресії розкручується… Відучора по всьому місту йдуть облави на місцевих жителів, у них відбирають смартфони та проводять обшуки у будинках. Шукають навідників) Повідомляється, що путін сповнений люттю через знищення БДК „Новочеркаськ“. Видано наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів та відправлення їх на фронт для участі у штурмових групах. Фактично позбавляються їх. Ситуація у росіян складається наступна: окрім навідників з числа феодосійців, у окупантів існують проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу „Шторм“», — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Як писали «ФАКТИ», після удару ЗСУ по «Новочеркаську» більше 30 російських моряків вважаються зниклими безвісти, ще 23 людини поранено.

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Ілюстративне фото

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