Під час авіаудару по десантному кораблю «Новочеркаськ» у порту окупованої росіянами Феодосії на судні могли перебувати моряки. Однак на даний момент офіційно про долю екіпажу в росії не повідомляють, а місцева «кримська влада» стверджувала, що є жертви і постраждалі серед мирних жителів.

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У той же час ASTRA, посилаючись на свої джерела, пише, що на борту в момент удару перебували 77 моряків і що боєприпас потрапив у носову частину великого десантного корабля.

З них 33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені

Також повідомляється про загибель працівниці порту та поранення чотирьох місцевих мешканців.

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Нагадаємо, що після прильоту по БДК у порту Феодосії пролунав потужний вибух. Висловлювалося припущення, що на борту судна могли знаходитися дрони-камікадзе, які привезли до окупованого Криму.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець не виключав, що ЗСУ могли завдати ударів по великому десантному кораблю ракетами Storm Shadow.

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Фото з мережі

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