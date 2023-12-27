Снаряди, ракети та понад пів сотні екіпажу: ЗМІ оприлюднили деталі знищення корабля в окупованому Криму

Збройні сили України завдали ударів по Феодосії в Криму, вночі проти 26 грудня ракетами Storm Shadow. Саме цим видом озброєння міг бути знищений великий десантний корабель рф «Новочеркаськ», який знаходився в порту. Внаслідок удару на борту корабля почалося масове загоряння, що спричинило детонацію вантажу.

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Як пише телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один із співробітників спецслужб рф, до Феодосії «Новочеркаськ» прибув із Новоросійська.

«Корабель виконував завдання з транспортування боєприпасів. За наявною інформацією, на борту перебували артилерійські снаряди, у кількості 4400 одиниць, а також ракети для РСЗВ „Град“ у кількості 280 од. Інформацію про знаходження на борту ударних БПЛА „Shahed-131/136“ (про що раніше писали багато тг-каналів) підтвердити не можу. Також у момент удару на борту перебували 62 члени екіпажу. Міноборони рф повідомило про загибель одного військовослужбовця. Точної інформації про загиблих/поранених у мене немає, однак, відомо, що евакуація особового складу з судна завершилася за півтори години після нанесення ракетного удару (зважаючи на сильну пожежу на борту), що дає підстави вважати, що цифри, озвучені МО рф, дещо занижені».

Крім того, йдеться у повідомлення телеграм-каналу, внаслідок детонації боєприпасів, некритичних ушкоджень зазнав рятувальний буксир «Капітан Гур'єв», що перебував на сусідньому причалі.

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«Нагадаю — порт Феодосія перебуває під захистом кількох дивізіонів С-400 „Тріумф“ 31-ї дивізії ППО ПКС рф, у яких нещодавно було виявлено проблеми з ідентифікацією цілей. Цього разу на рахунку С-400 дві пропущені крилаті ракети».

Раніше повідомлялося, що атаки України на Чорноморський флот росії фактично змусили передислокувати частину його кораблів з окупованого Криму та знизили його здатність заважати торгівлі в західній частині Чорного моря.

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