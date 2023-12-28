Втекли до США та засудили війну в Україні: віцечемпіона Олімпіади та його титуловану дружину оголосили у розшук в росії

Віцечемпіона Олімпійських ігор з фехтування Сергію Біду та його дружину Віолетту (віцечемпіонку світу в цьому ж виді спорту) оголосили в росії у розшук за «самовільне залишення частини чи місця служби». Їм загрожує до 10 років ув'язнення, повідомляє Telergram-канал Baza. Раніше в росії тавро зрадниці повісили на віцечемпіонку Олімпійських ігор з фігурного катання Наталію Забіяко.

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Як з'ясувалося, влітку 2023 року 30-річний Сергій та 29-річна Віолетта поїхали до США, де почали тренуватися та навіть взяли участь у місцевому чемпіонаті. Подружжя також знялося у фільмі «Бі-бі-сі» «Олімпійські перебіжчики в США», в якому відкрито каже, що «вирішило виїхати з росії через початок непотрібної війни з Україною». При цьому Біда є офіцером росгвардії і членом «Динамо», а Віолетта — співробітниця міноборони рф і член цска.

Подружжя Біда, яке має 6-річну доньку Анну, було членами збірної росії з фехтування на шпагах. Сергій виграв «срібло» у командних змаганнях на Олімпіаді-2020, а Віолетта стала срібною призеркою чемпіонату світу-2019.

Віолетта та Сергій живуть і тренуються в США

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Мати російського фехтувальника, якого оголосило в розшук мвс росії, Олена Гришина (до речі, учасниця Олімпійських ігор 1988 і 1992 років) повідомила, що у сина був дозвіл на виїзд з країни, і що йому неодноразово відмовляли у звільненні з росгвардії.

«Він приходив кілька разів у росгвардію, щоб звільнитися. Синові в цьому відмовили, — цитує Олену Гришину championat.com. — Але він мав дозвіл на виїзд з країни від мінспорту. Відповідні списки складав головний тренер збірної росії Ільгар Мамедов. Їх він відправляв, зокрема, до росгвардії, оскільки в ньому були присутні й інші фехтувальники. Аналогічний перелік був у міністерстві оборони. Там його підписували.

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Тож у Сергія був офіційний дозвіл на виїзд до кінця поточного року. Тому його й не зупинили на кордоні. Тому Сергій абсолютно не переживав. Він планував виїхати, зробити операцію та, можливо, повернутися назад".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіонка світу з шахів, яка засудила вторгнення в Україну, відмовилася грати за росію.

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Фото із соцмереж

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