«Виявилася невдячною тварюкою»: в Росії на віцечемпіонку Олімпійських ігор повісили тавро зрадниці

Рішення російської фігуристки Наталії Забіяко, яка стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор у Пхенчхані у командних змаганнях, відновити кар'єру та виступати під прапором Канади, викликало за поребриком хвилю обурення. На 27-річну спортсменку одразу ж повісили тавро зрадниці.

«Такі випадки рідко бувають, зазвичай люди вдячні своїй країні. Хто б вона була без нашої спортивної школи та без нашої країни? — цитує лідера «комуністів росії» Сергія Малінковича metaratings.ru. — Вона виявилася невдячною тварюкою, особливо в такий момент, коли Канада проводить ворожу політику щодо Росії, як і інші країни НАТО.

Ніколи шкодувати не треба таких зрадників, треба позбавити всіх нагород, викреслити зі всіх спортивних літописів росії і позбавити громадянства, але в нас поки що немає такого механізму в Конституції. Вона, швидше за все, отримає свої долари, у спорті вона навряд чи чогось досягне. Жаль праці людей, які вкладалися в її виховання. Це національна зрада".

В свою чергу, триразова олімпійська чемпіонка, депутат держдуми росії Ірина Родніна вдає, що Забіяко (до речі, призер чемпіонатів світу та Європи) взагалі не досягла у фігурному катанні нічого серйозного.

«А хто це така? Срібна призерка Олімпійських ігор 2018 року в командних змаганнях? - „щиро“ здивувалася Ірина Родніна в коментарі championat.com. — Я знаю багатьох призерів Олімпіад, але срібна медаль у командних змаганнях — це втіха. Прапор їй у руки, хай виступає за Канаду. Мені якось від її переходу все одно, ми маємо багато більш іменитих спортсменів».

У мережі висловлення затятої прихильниці путінського режиму назвали хамським.

Зазначимо, що срібну медаль Олімпійських ігор-2018 у Пхенчхані Наталія Забіяко здобула у дуеті Олександром Енбертом. 2019 року фігуристи разом завершили кар'єру через проблеми зі здоров'ям у партнера. І ось тепер Забіяко вирішила відновити виступи під прапором Канади і кататиметься в парі із Закарі Дейлманом.

До речі, Наталія Забіяко народилася в Естонії та до 2014 року представляла на міжнародних змаганнях цю країну. Після переходу спортсменки під триколор зойків про зраду щось чутно не було…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російську фігуристку Камілу Валієву спіймали на Іграх у Пекіні на допінгу.

Фото Instagram

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