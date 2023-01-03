Ексчемпіонка світу з шахів, яка засудила вторгнення в Україну, відмовилася грати за росію

Титулована російська шахістка, 12-а чемпіонка світу Олександра Костенюк, яка програла у суперфіналі Гран-прі ФІДЕ українці Ганні Ушеніній, відмовилася грати за росію і з 1 січня 2024 року представлятиме збірну Швейцарії.

Як зазначається на сайті швейцарської федерації шахів, після початку війни в Україні шахістка підписала офіційне звернення до володимира путіна, в якому засудила вторгнення рф в нашу країну і відтоді виступає під прапором Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

Москвичка Костенюк у 18 років вийшла заміж за швейцарця та отримала громадянство цієї країни. Пізніше вона розлучилася і одружилася з російським гросмейстером Павлом Трегубовим, але зберегла громадянство Швейцарії.

Щоправда, у 2023 році шахістка не гратиме під прапором Швейцарії, оскільки у такому разі федерації шахів країни довелося б виплатити російській шаховій федерації компенсацію у розмірі 10 тисяч доларів. Ще через рік (з огляду на те, що Костенюк один рік уже грає під прапором ФІДЕ) ця виплата не буде потрібна.

До речі, жіноча збірна росії, яку дискваліфіковали після військової агресії рф, втратила вже двох шахісток — до «втечі» Костенюк під прапор Польщі перейшла Аліна Кашлінська.

Нагадаємо, що Олександра Костенюк — чемпіонка світу з шахів серед жінок, володарка Кубка світу, триразова олімпійська чемпіонка, дворазова чемпіонка світу та п'ятиразова чемпіонка Європи у складі збірної росії. У поточному рейтингу ФІДЕ 38-річна спортсменка, яка два тижні тому стала у Варшаві чемпіонкою Європи з бліцу, посідає 9-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії на віцечемпіонку Олімпійських ігор з фігурного катання Наталію Забіяко повісили тавро зрадниці.

Фото Twitter ФІДЕ

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram