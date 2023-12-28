Мобілізація по-новому: хто, як і де зможе вручати повістку

Правила мобілізації в Україні можуть суттєво змінитись в разі ухвалення нового законопроєкту № 10378, згідно з яким способів вручення повісток стає більше.

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Крім того, військовозобов'язані повинні зареєструвати електронний кабінет призовників та резервістів, куди зможе прийти повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Також зʼявиться можливість відправити повістку на електронну пошту. Крім того, видавати повістки зможуть працівники поліції. А громадянам України, які є військовозобовʼязаними, буде необхідно мати при собі військовий квиток та документ, які засвідчує особу, пише «Телеграф».

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Наживо повістки можуть вручати:

- представники ТЦК — в приміщені ТЦК;

- представники ТЦК або поліцейські — за місцем проживання й перебування;

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- представники ТЦК, роботодавець, поліцейські — за місцем роботи;

- представники ТЦК або поліцейські — в громадських місцях.

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Лише за поважної причини (форсмажор, хвороба, смерть родича) можна не прийти у ТЦК.

Крім того, процес вручення повістки у громадських місцях зніматимуть на відео.

Нагадаємо, головком Валерій Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації. Генерал зазначив, що для України важливо, щоб до лав ЗСУ прийшли люди, які б могли виконувати поставлені завдання.

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