Потрібні люди, снаряди та зброя: Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував заяви про плани з мобілізації 500 тисяч українців, про які говорили президент Володимир Зеленський та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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Головком в етері телемарафону зазначив, що військове командування України продовжує виконувати функцію захисту держави і, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.

«Це робиться на постійній основі. І якимось там окремим форматам, окремим якимось там заходам на безпосередньо Кабінет міністрів чи Верховну раду ми такого не здійснюємо», — сказав він.

«Щодо цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звичайно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо зазнати у 2024 році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міноборони, де вже далі вирішують, яким чином ці потреби забезпечити. Озвучувати цифри щодо кожного з цих показників я не можу. Це військова таємниця», — додав Залужний.

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Водночас головком наголосив, що придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія. Тому він пропонує не оперувати терміном «інвалідність».

«Я вважаю, що на сьогодні оперування ступенем інвалідності 1 групи, 2 групи зараз не є актуальним. Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби або не придатна», — вважає головком.

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«Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Питання відстрочки — компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати.

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Залужний також сказав, що демобілізація військових запропонована через 36 місяців, але за певних умов.

«Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге — що цих людей через 36 місяців буде ким замінити», — уточнив він.

Щодо електронних повісток, то за словами головкома, «ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях».

Головнокомандувач також наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи ЗСУ, адже, за його словами, вони навіть не мають можливості оцінити, чи це взагалі можливо.

Так само головком висловився про «реєстр боржників».

«Ми армія. Ми Збройні Сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади. Кого буде призивати держава — не моя компетенція», — зазначив Залужний.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки електронною поштою та інші ініціативи. За ухилення від мобілізації передбачено як адміністративне, так і кримінальне покарання.

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