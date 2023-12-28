ДБР викрило Дубінського на підготовці провокацій на замовлення ГРУ рф

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну дискредитаційну спецоперацію за завданням ГРУ рф. Про це заявила пресслужба ДБР.

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У відомстві не назвали прізвищ зловмисників. Втім, судячи з офіційного повідомлення, ймовірно, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика. Це припущення підтвердив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

Зокрема, вказані особи через сумнівні джерела планують поширити фейки про хід досудового розслідування щодо них. Учасники злочинного угрупування завдяки перекрученій інформації збираються нівелювати доведені слідством факти та здобуті докази, а також заявити про нібито політичний характер переслідування.

У ДБР заявили, що спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, експрокурор, а також два чинних працівника ГРУ рф.

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Вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Євросоюзу та НАТО.

У ДБР закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів.

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СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру в держзраді. За даними слідства, злочинне угруповання займалось дискредитацією України на міжнародній арені й отримувало гроші від ГРУ рф. Дубінський входив до складу угруповання й мав позивний «Буратіно».

Ухвалою Печерського районного суду Києва нардепу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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У 2021 році США запровадили санкції проти Дубінського.

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