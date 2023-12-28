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Шоу-бізнес

«Це була одна з найшвидших колаборацій»: українські артисти та зірки TikTok заінтригували вірусним хітом

22:00 31 грудня 2023
українські виконавці

Юлик, який висловився про слухачів російських пісень, Панас Буйний та українські блогери випустили композицію «Новорічна обіцянка». Незвична колаборація виникла під час проведення благодійного ефіру у ТікТок, коли Юлік та Панас Буйний збирали кошти для ЗСУ. Блогер Гуцул долучився до прямої трансляції та вирішив запропонувати створити колаборацію за короткий термін, артисти взялись за виклик та за рекордні два дні написали пісню. Участь в записі брали: блогери-інфлюенсери Оптиміст, Гуцул, Офрина, а також співаки.

«Під час спільного з Юліком стріму в соцмережі ТікТок нам в коментарях написав блогер з Франківська — Гуцул. Запропонував нам зробити спільну пісню разом з блогером Оптимістом новорічного характеру. Ми прийняли цю пропозицію як жарт і сказали, що перетелефонуємо йому після стріму. По завершенню почали надходити дзвінки на телефон Юліка. І в телефонній розмові ми погодились на пропозицію наших друзів», — розповів Панас Буйний про створення пісні.

Вона вже стала популярною у ТікТок, більше тисячі кліпів відзняли люди під неї. Мета пісні — підняти настрій, розфарбувати сірі будні.

«Це була одна із найшвидших колаборацій. Головне, щоб рядки „В цім році, в приємному шоці“, обов’язково здійснились і наша перемога наступила дуже швидко», — додав Юлік.

Раніше співак Юлік розповів про те, як відзначатиме Новий рік.

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