«Гарна нагода загадати усім українцям одне бажання»: Юлік про те, як відзначатиме День святого Миколая, Різдво та Новий рік

Автор, композитор, шоумен та співак Юлік, який розірвав TikTok новим синглом, розповів «ФАКТАМ», як тепер ставиться до свят і які подарунку готує своїм близьким.

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— Які традиції у новорічно-різдвяний період є у вашій родині?

— Зазвичай для нас цей час можна вважати частково сімейним. До війни я відмовлявся від деяких корпоративів, аби бути у цей час поруч з родиною, адже ціннішого бути не може. Ми купуємо ялинку, хочемо, щоб її запах приносив задоволення (нехай пробачать екологи, але таке буває раз на рік).

Зазвичай ми кожного року готуємо різні страви. Я люблю готувати, а ще більше люблю, коли дружина та син допомагають мені у цьому. Цей Новий рік, як і попередній, важко назвати святом, адже йде війна та не до святкувань. Проте це гарна нагода загадати усім українцям одне бажання — перемогти!

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— Чи відчувається атмосфера наближення свят?

— Наразі ні, та й минулого року також. Неможливо, коли кожного дня гинуть люди, веселитись та відзначати такі події. Та й будь-яке свято наразі втратило сенс, і, поки не буде головного, з цим нічого не зробиш. Вірю, сподіваюсь, що наступний рік буде щасливим, без війни та усі зможуть на повну відпочити на моїх концертах.

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— Як цьогоріч у вашій родині святкуватимуть День святого Миколая та Різдво? За новим стилем чи будете дотримуватись старих звичаїв?

— Однозначно за новим стилем. Щодо Різдва, то, оскільки моя бабуся мешкає у Польщі, ми завжди святкували це свято двічі. Цьогоріч — виключно 25 грудня з усім світом ми відсвяткуємо Народження Ісуса. А з приводу Миколая, вважаю, що двічі подарувати емоції дитині не буде зайвим. Спочатку 6 грудня, а згодом — 19-го, можливо, він прийде ще раз. Я намагаюсь сину дарувати максимальні емоції, адже це важливо у його юному віці.

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Юлік з родиною

— Якими ваші зимові свята були до війни? Чи багато цікавих моментів пригадаєте?

— В основному це були помпезні корпоративи, а то й декілька виступів протягом новорічної ночі. Бувало різне, всього вже й не пригадаєш. Особливо коли ти маєш з однієї локації миттєво дістатися до іншої, костюми не встигали підсохнути від попереднього. Проте кожного разу виходив на сцену, як вперше.

— А які подарунки зазвичай готуєте близьким?

— Ми практична родина. Ніколи не будемо дарувати зайві та непотрібні подарунки. Головне — чути, бачити та спостерігати за вподобаннями кожного, так легше зробити правильний вибір. Звісно, також несподівані подарунки приносять радість, і це теж круто.

— Як повертаєтесь у форму після застілля?

— Це болюча для мене тема (сміється). Як і кожен справжній чоловік, я люблю смачно їсти, особливо — коли це приготовано вдома. Але не варто забувати, що форму треба тримати. І тут допомагають персональний тренер та спортивний зал. Ну й звісно, після святкувань важливо відновити збалансоване харчування, пити багато води. Рецепт максимально простий: після «закрити рот». І повернешся у форму.

— 2024-й — рік Дракона, які очікування у вас від нього?

— Я сподіваюсь, що ми нарешті переможемо та забудемо слово «війна». Хочу, щоб кожна людина насамперед була щасливою. Новий рік любить цілеспрямованих, нехай кожен, хто ще не має цієї риси, обов’язково отримав її. Бо тільки гуртом, коли всі об’єднані та мають спільну мету, легше давити ворога. Очікую багато-багато приємних новин на усіх фронтах. А від себе кожному хочу побажати лише міцного здоров’я та сімейного добробуту!

Раніше Юлік розповів, яку суму йому вдалося зібрати на підтримку України під час туру Європою.

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