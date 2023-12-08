Український співак заспівав про «вогняних жінок»

Як розповідає співак Панас Буйний, який раніше поділився тим, як святкує День Святого Миколая, пісня «Жіночка» була написана ще у 2020 році та мала іншу назву.

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«ЇЇ перша назва була «Коханець-поганець», але побачивши моїх фанаток на концерті, я зрозумів, що «поганцями» не варто бути, а варто оспівувати жіночу красу. Які вогняні жіночки у нас в Україні. Тому і вийшов приспів «Жіночка золота», — ділиться співак.

Пісня присвячена не комусь конкретно, а тому, що справжні кохані і золоті зовсім поруч і не треба шукати невідомо чого. Потрібно дивитись ближче і можливо кохання не так далеко, як ти гадаєш.

«Нехай кожен для себе відчує цю пісню. Хтось побачить нерозділене кохання, хтось оду жінкам, а хтось навіть пісню про повій», — коментує артист.

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У співака дуже багато планів на прийдешній рік. Вже заплановано випуск нових пісень і концертний тур.

Раніше повідомлялося, що Панас Буйний висловився про вплив війни на шоубізнес: «Якщо ми не робитимемо українські концерти, то знов приїдуть «газманови» й «кіркорови».

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