СБУ знешкодила філію наркосиндикату «Хімпром»: що відомо

Українські правоохоронці у 2023 році провели низку спецоперацій щодо російської злочинної організації «Хімпром». У СБУ заявили, що системно протидіють транскордонній злочинності, яка займається контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин та загрожує державній безпеці України. Комплексні дії СБУ проводила спільно з органами прокуратури. Так, силовикам вдалося затримати та повідомити про підозру 89 наркоділкам. При цьому 34 активні учасники «Хімпрому» вже за ґратами, серед них є і організатори. Про це інформує пресслужба СБУ.

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В українській спецслужбі підкреслили, що злочинна організація з росії має чітку ієрархічну структуру та безумовно виконує вказівки своїх керівників, які переховуються від правосуддя у Мексиці.

Згідно з даними СБУ, розгалужена мережа учасників «Хімпрому» по всьому світу нараховує майже 1 тис осіб, які щомісяця забезпечують нелегальні прибутки наркокартелю у розмірі понад 2 млн доларів.

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Як писали ЗМІ, в кінці 2022 року правоохоронці затримали російського наркоторговця Щипцова, лідера міжнародного організованого злочинного угрупування «Хімпром». Він також відомий як Яшин та Печерський. Тоді джерела в правоохоронних органах розповіли, що злочинець був затриманий українськими силовиками та перебував у Волинському центрі тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства, котрі незаконно перебувають на території Україні.

За словами українського адвоката Дмитра Каленова, Щипцов у 2014 році легалізувався в Україні, незаконно отримавши український паспорт. Потрібно це було для того, щоб уникнути екстрадиції по лінії Інтерполу. Свою діяльність в Україні росіянин організував під виглядом міжнародних логістичних компаній та колцентрів. Проте вже влітку 2022 року всі документи, які дозволяли Щипцову жити в Україні, були анульовані.

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«Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації „Хімпром“. За координації спецслужб рф цей наркосиндикат ще з 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні», — повідомила пресслужба СБУ.

Там підкреслили, що злочинна організація з росії має чітку ієрархічну структуру та безумовно виконує вказівки своїх керівників, які переховуються від правосуддя у Мексиці.

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У серпні 2023 року у Київській та Сумській областях СБУ знешкодила «філію» Хімпрому. Серед затриманих — двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, які входили до складу російського наркосиндикату.

«Зловмисники облаштували на території обох регіонів дві потужні нарколабораторії, які забезпечували промислове виробництво заборонених речовин для продажу в Україні та ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) і майже 150 кг готових психотропів», — йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що масові обшуки також пройшли і в офісах, де були розташовані нелегальні колцентри. В Києві правоохоронці зайшли щонайменше на десяток таких об’єктів, вилучили техніку та цифрові носії.

З початку повномасштабної війни СБУ знешкодила понад 60 злочинних угруповань, які планували перетворити Україну на транзитера наркотиків до ЄС. У зловмисників вилучено оптові партії «товару» на майже 2 млрд у гривневому еквіваленті.

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