Російський наркоторговець Щипцов переховується в Україні та веде злочинний бізнес: що відбувається

Джерела в правоохоронних органах України повідомляють про затримання російського наркоторговця Щипцова, лідера міжнародного організованого злочинного угрупування «Хімпром», який за підробними документами, виданими на різні прізвища, з 2014 року проживає в Україні, та займається тут злочинною діяльністю. Він також відомий як Яшин та Печерський. Оборот ОЗУ обчислювався величезними сумами — у ЗМІ повідомлялося про десятки мільйонів доларів щомісяця. Про це пише видання «Дело» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Щипцов тривалий час перебував у міжнародному розшуку Інтерполу та переховувався від правосуддя в Україні.

«Причина вилучення картки Щипцова з Інтерполу — наявність у останнього українського громадянства, що заважало видати його заявникові — тобто росії. А влітку 2022 року українські документи Щипцова стали недійсними», — йдеться в матеріалі.

Свою діяльність в Україні росіянин організував під виглядом міжнародних логістичних компаній.

«В українських виданнях розміщувалися вакансії, які пропонували «високооплачувану роботу як кур'єри або експедитори на території росії. При цьому співбесіди з кандидатами проводилися у великих українських містах, у тому числі і в Києві. До справи підходили серйозно: співбесіди з використанням детектора брехні, експрес-курси з правил комунікацій з клієнтами, використання платіжних систем, особлива увага в «Хімпромі» приділялася способам перевезення та упаковки наркотиків, а також способи організації схованок. Якщо кандидат проходив усі стадії підготовки, «хімпромівці» Яшина постачали його банківськими картками, оформленими на підставних осіб, фіктивними паспортами та російськими правами водія», — пише «Дело».

За словами українського адвоката Дмитра Каленова, Щипцов, продовжуючи керувати «Хімпромом», у 2014 році легалізувався в Україні, незаконно отримавши український паспорт. Потрібно це було для того, щоб уникнути екстрадиції по лінії Інтерполу.

«У липні 2017 року, Щипцов був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол, тому щоб уникнути російського правосуддя, він перебуває на території України. Ще у 2014 році Щипцов отримує два фальшиві паспорти, перший на прізвище — Яшин Олександр Юрійович — місце народження російська федерація, другий на прізвище — Печерський Олександр Костянтинович — місце народження Республіка Молдова», — каже адвокат.

Як пише «Дело», можна припустити, що Печерський — це прізвище, яке Щипцов узяв, одружившись із громадянкою України — Печерською Ариною Вікторівною. Шлюб тривав недовго — з 2016 до 2018 року і був припинений за взаємною згодою.

«Як стало відомо редакції з достовірних джерел, Яшин-Щипцов має ще один паспорт та посвідчення водія — Абрамов Валерій Сергійович, який проживає за адресою: Київ, Деревлянська вулиця 19», — повідомило «Дело».

Незважаючи на повномасштабну війну росії проти діяльність «Хімпрому» в Україні триває й досі.

За даними адвоката Дмитра Каленова, злочинна діяльність приносила близько 20 млн. доларів на місяць і близько чверті мільярда умовних одиниць на рік.

«Він створив та очолив злочинну організацію, яка під чіткою ієрархією займається злочинною діяльністю. З огляду на це — 18 жовтня 2019 року в Головному слідчому управлінні Національної поліції України було порушено дві кримінальні справи стосовно вищевказаної особи — Щипцова Олександра Юрійовича, 19 за статтею 255 кримінального кодексу України (створення злочинної організації) та за частиною 3 статті 307 КК України (виготовлення та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, організованої злочинної організації)», — розповів Каленов.

Так, у 2019 році СБУ заявила про викриття угруповання Щипцова. Тоді слідством було встановлено, що наркоділки з 2014 року налагодили розгалужену мережу продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Продаж проводився через інтернет-сайти та чат-боти в месенджері «Телеграм». Надалі криптовалюта переказувалась у готівку, а гроші легалізувалися в Україні.

«Улов СБУ був багатим. У ході операції було затримано двадцять осіб, проведено 80 обшуків, вилучено гроші, золото та прикраси на $ 5 млн, чорну бухгалтерію, наркотики, вогнепальну зброю, вибухівку, спецтехніку. Так, у Києві під час обшуків у приватному будинку на Осокорках силовики виявили нарколабораторію, вилучивши обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами „чорного ринку“ понад 20 млн грн», — пише «Дело».

Проте реальних термінів затримані не отримали й досі — все ще триває досудове слідство. За рік проти діяльності ОЗУ навіть мітингували під офісом у Генпрокурора.

Але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну для Щипцова змінилося багато чого. Співрозмовники редакції «Дело» у правоохоронних органах кажуть, що влітку 2022 року всі документи, які дозволяли Щипцову жити в Україні, були анульовані.

«Така ситуація — зелене світло для українських силовиків, які могли б активізувати й слідство у справі „Хімпрому“, яка триває вже не один рік», — резюмувало видання.

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