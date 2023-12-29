Частину вулиць Києва перекрито для транспорту після ракетного удару росіян: де зараз не можна проїхати

В Києві, де є руйнування внаслідок ракетної атаки ворога, на певних локаціях перекритий рух транспорту.

Як повідомляють в КМВА, транспорт не пропускають на:

ВІДЕО ДНЯ

перехресті вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехресті вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиці Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;

обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальній. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.

Нагадаємо, що ППО збила 27 дронів-камікадзе та 87 крилатих ракет. Загалом ворог випустив по Україні близько 160 ракет та баражуючих боєприпасів.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

182

Читайте нас у Facebook та Instagram