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Частину вулиць Києва перекрито для транспорту після ракетного удару росіян: де зараз не можна проїхати

13:21 29 грудня 2023
Рятувальники

В Києві, де є руйнування внаслідок ракетної атаки ворога, на певних локаціях перекритий рух транспорту.

Як повідомляють в КМВА, транспорт не пропускають на:

  • перехресті вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;
  • перехресті вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;
  • вулиці Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;
  • обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальній. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.

Нагадаємо, що ППО збила 27 дронів-камікадзе та 87 крилатих ракет. Загалом ворог випустив по Україні близько 160 ракет та баражуючих боєприпасів.

Фото ДСНС

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