У Києві під завалами шукають людей, одну людину знайдено мертвою

Під час ракетної атаки 29 грудня в Києві уламки впали на складське приміщення у Шевченківському районі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, чотирьох людей дістали з-під завалів живими. Трохи пізніше він додав, що рятувальники знайшли тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває.

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«Одна людина загинула внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. 16 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Двом медики надали допомогу на місці», — зазначив він.

Фото ДСНС

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Також в цьому районі внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи). Сталися поодинокі загоряння на даху, екстрені служби працюють на місці.

Тим часом к КМВА підбили підсумки ворожої атака на столицю: «В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі».

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На цю хвилину виявлено 2-х загиблих та 18-ть поранених. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Станція метро Лук’янівська відновила свою роботу.

Решта наслідків по районах столиці:

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В Подільському районі:

загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м². Працює ДСНС.

В Святошинському районі:

зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;

загоряння трьох автомобілів.

Обидві пожежі ліквідовано.

В Шевченківському районі:

загоряння в недобудованому бізнес-центрі;

пошкодження житлового будинку;

загоряння на території гаражів (ліквідовано);

пожежа на території складських приміщень;

на території нежитловій забудові.

В Дарницькому районі:

пошкодження житлового багатоповерхового будинку;

одного приватного будинку.

Без пожеж.

Під час атаки рашистів був пошкоджений пологовий дім у Дніпрі, а також медзаклади у Харкові.

Фото ДСНС

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