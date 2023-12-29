У Києві під завалами шукають людей, одну людину знайдено мертвою
Під час ракетної атаки 29 грудня в Києві уламки впали на складське приміщення у Шевченківському районі.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, чотирьох людей дістали з-під завалів живими. Трохи пізніше він додав, що рятувальники знайшли тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває.
«Одна людина загинула внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. 16 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Двом медики надали допомогу на місці», — зазначив він.
Також в цьому районі внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи). Сталися поодинокі загоряння на даху, екстрені служби працюють на місці.
Тим часом к КМВА підбили підсумки ворожої атака на столицю: «В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі».
На цю хвилину виявлено 2-х загиблих та 18-ть поранених. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Станція метро Лук’янівська відновила свою роботу.
Решта наслідків по районах столиці:
В Подільському районі:
- загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м². Працює ДСНС.
В Святошинському районі:
- зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
- загоряння трьох автомобілів.
Обидві пожежі ліквідовано.
В Шевченківському районі:
- загоряння в недобудованому бізнес-центрі;
- пошкодження житлового будинку;
- загоряння на території гаражів (ліквідовано);
- пожежа на території складських приміщень;
- на території нежитловій забудові.
В Дарницькому районі:
- пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
- одного приватного будинку.
Без пожеж.
Під час атаки рашистів був пошкоджений пологовий дім у Дніпрі, а також медзаклади у Харкові.
Фото ДСНС512