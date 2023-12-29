Ракетна атака на Україну: Залужний повідомив, скільки ракет і дронів вдалося збити, і розповів подробиці

Під час масованого удару з повітря по Україні були атаковані об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти, а також житлова інфраструктура у кількох обласних центрах, у тому числі й столиці. На жаль, є загиблі та постраждалі.

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«Спершу окупанти традиційно атакували „шахедами“ з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА „Shahed-136/131“. Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС. Усього — 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55», — повідомв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також з Курської області близько 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей. У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії — С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

А о 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

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За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

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27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Раніше в МВС назвали загальну кількість загиблих і постраждалих під час масованої ворожої атаки 29 грудня.

Фото МВС

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