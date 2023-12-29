«Давай, витягай усіх!»: поліція опублікувала відео перших хвилин після вибуху в одеській багатоповерхівці

Росія вночі та вранці 29 грудня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. В Міністерстві внутрішніх справ опублікували відео після вибуху у багатоповерхівці о Одесі.

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«Через черговий ворожий обстріл сталось руйнування та пожежа у триповерховому житловому будинку. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої. Із триповерхівки евакуювали 23 людей, постраждало 4 особи. Також тривають пошуки людей у 16-ти поверховому житловому будинку, де після російського удару сталося руйнування з подальшим загорянням. Наразі відомо про двох загиблих та 6 травмованих, 2 з яких — діти. Із багатоповерхівки евакуювали 23 людини, врятовано 5 людей», — йдеться у повідомленні.

Це відео — з бодікамер патрульних, що одними з перших прибули на місця ворожих ударів.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок сьогоднішніх нічної та ранкової атак росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки.

«За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки, медики надають допомогу постраждалим, правоохоронці фіксують чергові злочини терористів, спеціалісти підраховують збитки», — йдеться у повідомленні.

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Він також повідомив, що кількість жертв внаслідок російської ранкової ракетної атаки на Одесу зросла до чотирьох.

Також в Мережі опублікували відео з місця прильоту у приватний будинок в Одесі.

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Із ще одного відео, яке з'явилося в Мережі, випливає, що священника ледь не завалило уламками у церкві.

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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що в Одесі ракета прошила багатоповерхівку та вибухнула всередині.

«Три ракети потрапили в житлові будинки Одеси, приватний будинок повністю зруйнований, триповерховий багатоквартирний будинок сильно пошкоджений, там загинула одна людина. В одному із ЖК ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись усередині, знищивши кілька поверхів, там виявили двох загиблих», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», в ніч проти 29 грудня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні — застосовувалися дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети.

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