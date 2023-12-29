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Події

Удар по Одесі: в ОВА назвали кількість жертв (фото, відео)

12:22 29 грудня 2023
Зруйнований будинок в Одесі

В Одесі, де під час атаки з повітря уламки влучили у багатоповерховий житловий будинок, є влучання й утриповерховий будинок.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини», — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги продовжують лікування вдома. Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися.

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Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було — у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

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Раніше у МВС розповіли про кількість постраждалих та загиблих в регіонах, а головком ЗСУ — про кількість запущених по Україні ракет та дронів.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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