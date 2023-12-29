Почне таланити з перших днів нового року: чотири знаки зодіаку розбагатіють уже у січні-2024

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, вважають, що січень 2024 року обіцяє бути багатим на позитивні події, і розпочнуться вони вже з перших чисел місяця. Зірки та планети допомагатимуть усім людям, проте астрологи розповіли про кілька знаків Зодіаку, яким поталанить трохи більше за інших, інформує Ukr.Media.

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Овен

В останньому місяці року Овни зможуть зайняти бажану посаду, отримати прибуток у власній справі або премію за виконану роботу. Завзятість, віра у свої сили та активність допоможуть вогненним представникам Знаку не проґавити вигідні пропозиції. Астрологи рекомендують не поспішати, щоб у потрібний момент опинитися в потрібному місці і рішуче взяти те, що належить Овнам.

Діва

Січень буде чудовим часом для укладання прибуткових угод. Також Діви за бажання та наявності мети зможуть влаштуватися на гарну нову роботу, продати товар на вигідних умовах або розширити свій бізнес за рахунок спонсорів, успішної рекламної кампанії. Працьовитість, вміння йти на компроміси і прислухатися до шостого почуття допоможуть не помилитися і не втратити фінансового успіху. Астрологи рекомендують Дівам грамотно розпорядитися отриманим прибутком.

Водолій

Фінансовий успіх Водоліїв у першому місяці 2024 року залежатиме не лише від їхніх професійних навичок, а й від уміння вести переговори. Водоліям не важко буде схилити на свій бік найобережніших і недовірливих людей. Працьовитість та старання народжених під керуванням цього Повітряного Знаку обов'язково будуть помічені. Отримання прибутку за копітку роботу буде закономірним результатом будь-якої діяльності.

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Риби

Рибам посміхнеться успіх, завдяки якому вдасться поповнити грошові запаси, що виснажилися до кінця 2023 року через наближення свят. У січні 2024 року успіх буде на боці тих, хто не поспішає і ретельно зважує всі свої фінансові рішення. Астрологи рекомендують Рибам не братися за короткострокові доручення, навіть якщо вони добре оплачуються. Набагато перспективніше братися за справи, які дозволять заробляти постійно в майбутньому.

Розбагатіти у січні зможуть не лише названі вище знаки Зодіаку, адже цього місяця буде сильним Меркурій та Марс — планети грошей та мотивації. Активність, позитивні думки, бажання заробити та увага до інтуїції допоможуть багатьом з нас знайти для себе справді вигідні та перспективні справи, які будуть приносити добрий дохід.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на січень 2024 року та розповіли, які знаки будуть найщасливішими у 2024-му році.

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