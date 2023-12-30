«Новий рік я собі уявляла інакше»: дружина Віктора Павліка повідомила про проблему зі здоров'ям у співака

Дружина відомого співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, викликала занепокоєння серед своїх шанувальників, опублікувавши фотографію із лікарні.

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Катерина поділилася в Instagram своєю історією, повідомивши, що переживає особисту трагедію, проте не надала жодних конкретних деталей.

Це повідомлення Катерини не на жарт схвилювало передплатників

«Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Недарма в мене була така тривога на душі, моя інтуїція мене ніколи не підводила», — загадково зауважила Катерина.

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Пізніше вона виклала чорно-біле зображення, на якому видно чоловічу руку, яка, ймовірно, належить співакові, і крапельницю.

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«Новий рік я собі уявляла інакше. Бережіть своє здоров'я. Побачимося у новому році», — додала обраниця Павліка.

Нагадаємо, влітку цього року у Віктора була виявлена проблема із серцем, яка потребує хірургічного втручання. Якщо не провести операцію зі встановлення штучного серцевого клапана для відновлення нормальної роботи серцевого м'яза, існує ризик раптової смерті. Нещодавно Катерина розповіла своїм передплатникам, що співак відмовився від операції, і вона доклала зусиль, щоб умовити його подбати про своє здоров'я.

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Раніше Катерина Репяхова відверто розповіла про те, чому не спілкується із власним батьком.

Фото: https://www.instagram.com/repyahovakate/

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