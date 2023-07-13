Лікарі шокували Віктора Павліка невтішним діагнозом

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно скаржилася на погане самопочуття, розкрила невтішний діагноз співака. Після медичного обстеження виявилося, що артист має серйозну ваду серця й потребує термінової операції.

Як розповіла Катерина, Віктор навіть не знав, що народився із пороком серця. З віком один з клапанів, який мав ваду, вийшов з ладу та не виконує свою функцію. Тож потрібна операція із заміни клапана. Втручання запланували на осінь.

«Віктор Франкович, як виявилося, народився з вадою серця (його мама теж). І наразі з віком один із клапанів вийшов з ладу, не виконує своєї функції. І треба ставити штучний клапан. Після цього далі буде жити повноцінне життя, як і його однолітки без такої проблеми. Операцію запланували на осінь», — поділилася дружина співака.

Вона впевнена, що після усунення проблеми все буде добре і вони ще народять донечку, про яку мріє.

«Щодо чоловіка… У мене передчуття, що все у нього буде добре. І він переживе ще всіх нас. І в нас ще буде донечка. Не вірю в погане», — написала Катерина.

Раніше вона розповідала, що в червні Віктор Павлік відчув запаморочення, коли був у бані, яку відвідує традиційно вже багато років. Тоді ж артист звернувся за допомогою до фахівців та пройшов ряд обстежень.

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