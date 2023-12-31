Російська ракета над Польщею: пошуки завершено

У Польщі за участю майже 500 солдатів Сил територіальної оборони завершився обшук визначеної території в Люблінському воєводстві, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ). Шукали можливі елементи об'єкта, який порушив польський повітряний простір у п'ятницю, 29 грудня, коли росіяни завдавали масованого ракетно-дронового удару по Україні. В командуванні додали, що операція завершена і подальші не плануються.

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Як уточнило видання RMF24, до пошуків було залучено близько 480 солдатів з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї Надбужанської бригади територіальної оборони.

«Результат обшуку негативний. Не було знайдено нічого, що могло б загрожувати безпеці мешканців Люблінщини. Діяльність армії завершена, і ми не плануємо подальших перевірок у цьому районі», — написало Оперативне командування Збройних сил на платформі X.

Воєнне керівництво подякувало солдатам за їхню готовність і професіоналізм, а мешканцям — за розуміння і терпимість. У відомстві додали, що дії військових були спрямовані на забезпечення безпеки громадян.

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Нагадаємо, Генштаб Війська Польського заявив, що 29 грудня о 7:12 ранку за місцевим часом об'єкт порушив польський повітряний простір з боку українського кордону і залишив польську територію менш ніж через три хвилини.

«Ми ідентифікуємо його як російську крилату ракету», — повідомили у польському Генштабі.

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Як підкреслюється, весь час траєкторію польоту ракети відстежували системи радіолокації як польські, так і союзницькі.

«Системи протиповітряної оборони залишалися в готовності до застосування. Крім того, в район, де ракета перетнула польський повітряний простір, були направлені літаки F-16, які патрулювали цю територію. Також з метою перевірки даних систем радіолокації, сили й засоби сухопутних військ, військово-повітряних сил, а також сил територіальної оборони були спрямовані на відстеження траєкторії польоту об'єкта на поверхні землі», — повідомили в Генштабі Польщі.

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В той же день відбулися нарада та брифінг за участю президента Анджея Дуди, віцепрем'єра і глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша, начальника Генерального штабу генерала Вєслава Кукули та командувача Оперативного командування генерала Мацея Кліша.

Нагадаємо, аналогічний інцидент з ракетою стався у Польщі рік тому. Після чого Варшава розгорнула в країні протиракетну та протиповітряну оборону на базі американської системи Patriot.

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