Історична подія: у Польщі розпочинають бойове чергування системи Patriot

В Польщі розпочалося чергування системи протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати самі сучасні балістичні ракети, зокрема «Кинджал». Як повідомив міністр оборони Маріуш Блащак, це історична та новаторська подія. Вперше Варшава отримує протиракетну та протиповітряну оборону на базі американської системи Patriot, повідомляє в X (Twitter) Міністерство оборони Польщі.

Глава Міністерства оборони зустрівся з солдатами 37-ї зенітної ракетної ескадрильї, які з 6 жовтня розпочали чергування на елементах цієї зенітної системи в рамках процесу зміцнення польської системи протиповітряної оборони.

Міністерство оборони додає, що менш ніж через рік після початку постачання та інтеграції системи Patriot, оснащеної системою бойового управління IBCS, а також проведених навчань — у лютому в Бемово у Варшаві, у квітні в Радомі, у серпні в Ласці — та інтенсивної підготовки особового складу 37-й ЗРК незабаром буде інтегрований в систему ППО Польщі.

Нагадаємо, що ключовий етап розгортання американської системи протиповітряної і протиракетної оборони Patriot на озброєнні польської армії в рамках першої фази розпочався ще у вересні 2022 року. Перша ракетна батарея Patriot прибула до країни наприкінці минулого року. Поступово їх буде більше. Patriot, які належать американським і німецьким військовим, також захищають південний схід Польщі, в тому числі логістичний центр з військовими поставками для України.

Польща обрала систему Patriot як основу для своєї програми протиповітряної оборони середньої дальності у квітні 2015 року. Через три роки — в рамках першого з двох передбачуваних етапів програми «Вісла» — був підписаний контракт на дві батареї (16 пускових установок) вартістю $ 4,75 млрд. У вересні 2023 року, в рамках другого етапу програми «Вісла», Польща замовила ще шість батарей (48 пускових установок) системи Patriot.

Нагадаємо, днями Польща передала Україні перші відремонтовані «Леопарди». А парламент Болгарії схвалив надання Україні додаткової зброї.

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