Ракетний обстріл Польщі: яку відповідь росії готують у світі

У вівторок, 15 листопада, росія завдала масованого ракетного удару по території України і Польщі. Американська розвідка підтвердила, що повітряний простір Польщі перетнули саме російські ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє агентство АР. Польські військові заявили, що мова йде про російську ракету Х-101.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки. Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська.

З огляду на те, что Польща є членом НАТО, речник польського уряду Пьотр Мюллер зазначив, що влада Польщі вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору.

Ця стаття зокрема передбачає: «Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін».

Після атаки на Польщу президент країни Анджей Дуда провів перемовини з президентом США Джозефом Байденом, генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом, президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом стало відомо про те, що генсек Альянсу на прохання Польщі і на підставі вищезгаданої статті 4 прийняв рішення зібрати 16 листопада у Брюсселі послів-держав-членів НАТО на термінову нараду щодо атаки росіян на Польщу.



«Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти», — прокоментував ситуацію Володимир Зеленський.

Також у зв’язку з ситуацією у Польщі 16 листопада відбудеться термінова координаційна зустріч з лідерами країн-членів ЄС на Балі, де проходить саміт G20. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, в день масованої атаки росіян на Україну і Польщу президент Зеленський виступив на саміті G20 і запропонував формулу миру.

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