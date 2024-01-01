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Суспільство та люди

«Купуйте турнікети, а не олів’є»: українців розлютило бажання деяких «волонтерів» піаритись на допомозі фронту

12:16 1 січня 2024
салат

Допомога ЗСУ стала вигідною справою для піар-просування різних спільнот, які начебто постійно опікуються, як би допомогти бійцям на передовій.

Але іноді відчуття такту, схоже, підводить «волонтерів» та викликає роздратування, а іноді навіть злість у багатьох українців.

Так, перед новорічними святами інформаційний простір заповнили «щирі» розповіді про те, як «добрі благодійники» готують для бійців на фронті тонни їжі, зокрема, салат олів'є, та відправляють їх у південні та східні області, де зараз тривають важкі бої.

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Якщо у перші місяці війни такі розповіді «вижимали» сльози розчулення й гордості за наших людей, то тепер, схоже, українці стали розуміти, що на любові до армії дехто намагається зробити собі ім'я та отримати певний капітал у суспільстві.

«12 тонн? На передок?» — пишуть здивовані українці, сумніваючись у доцільності такої «благодійності». — Навіщо їм пироги, коли стріляти нічим?"

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А деякі коментатори прямо вказують, на що більш доцільно витратити зібрані гроші.

«Піарники! Купуйте те, що треба, а не салати олівʼє! Там війна! Хлопцям потрібні дрони, РЕБи, авто нормальні, турнікети, тепловізори, елементарних бензопил немає! А ви салати робите і піаритись», «Коли вже цей піар скінчиться? Олів'є? Ви серйозно? Ви хочете щоб хлопці наші, вибачте, з-під кущів не вилазили??? Їм потрібні консерви та продукція сирокопчена, у якої придатність довга», — вказують українці.

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Звичайно, деякі українці дуже різко висловлюються у коментарях, але певно, багатьом набили оскому безглузді розповіді про те, як на лінію фронту замість зброї та снарядів відправляють тонами їжу, що може швидко стати непридатною. Нікому не хочеться бути наївним простаком, якому кожен «потап» бажає «втюхати» будь-яку нісенітницю лише через те, що там є слово «волонтер».

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