Волонтери розпочали зимову кампанію допомоги ЗСУ

7 грудня на території одного з військових полігонів Одеської області за участі волонтерів, місцевих бізнесменів та представників армійського командування відбулася урочиста передача волонтерської допомоги військовим бригадам ОК «Південь».

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На фронт було передано генератори, автомобілі, коптери, мобильні лазні, пралки, сушилки, продукти харчування, які будуть вкрай необхідні захисникам України в зимовий період. Зокрема, одеські винахідники виготовили та передали військовим чергову партію баггі «Хижак», які вже зарекомендували себе як надійний та високоманеврений засіб розвідки та вогневої підтримки. Автомобілі отримали посилені шасі та устаткування для установки важкого озброєння.

Допомогу було зібрано бізнесменами південних регіонів України та волонтерами ГО «Вільні та Вірні». Частину коштів було залучено від проведення благодійного спортивного турніру «Незламні захисники», який відбувся наприкінці вересня в Одесі.

За словами засновника ГО «Вільні та Вірні» та воїна-добровольця Віталія Герсака, суворий військовий побут є не менш серйозним викликом для бійців на передовій, ніж відбиття ворожих атак. У так званій «війні на виснаження», яка є війною нервів, війною умов життя, війною тилів та війною мотивацій — суто технічні речі, пов’язані із забезпеченням хоча б мінімального комфорту, набувають особливого значення.

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До кінця поточного року ГО «Вільні та Вірні» планує провести ще щонайменше один великий благодійний збір для підрозділів ЗСУ які воюють на Херсонському напрямку.

Командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук подякував усім присутнім за допомогу та відзначив учасників акції іменними грамотами. Одразу після нетривалих урочистостей, волонтерська допомога у супроводі представників бойових підрозділів відразу вирушила туди, де на неї найбільше чекають.

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