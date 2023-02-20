«Який жах!»: мережа обурена новою піснею Потапа

Український продюсер та репер Потап, який нещодавно зворушливо привітав Настю Каменських з Днем святого Валентина, випустив нову пісню і кліп, які присвятив роботі волонтерів. Доробок артиста відразу викликав хвилю критики в соціальній мережі.

Відомо, що у вересні 2022 року Олексій Потапенко приїжджав до Ірпеня та виступав для команди «Добробата», яка розбирала завали домівок. Пісню «Волонтер» він присвятив саме їм.

Ой, мама, не питай

З ким була

І де ночі провела

Я була з хлопцями

Бійцями

Я волонтерила

Багатьох обурив примітивний текст пісні та легка танцювальна манера виконання. Під дописом Потапа, що анонсував вихід пісні, з’явилися досить жорсткі висловлювання на його адресу. «Який жах!» — написали артисту. Співака називають «бійцем іспанського ТРО», натякаючи на його місцеперебування в перші місяці війни, та радять «видалити пісню, щоб не ганьбитися далі».

Емоційно відреагував на нову пісню Потапа і український поет та продюсер Євген Рибчинський: «Потапе, це, курво, не смішно!!!» Сам Потап поки не коментує свою нову роботу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що співак Юлік випустив пісню на основі листа військового.

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