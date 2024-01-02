Ракетний обстріл Києва: кількість постраждалих у Солом'янському районі зросла майже до 30, — Кличко (відео)

Під час масованої ракетної атаки росії на Україну 2 січня у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі Києва сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Постраждали десятки людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За даними мера, у будинку рятувальники деблокували 17 людей.

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«117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці», — повідомив Кличко.

Пізніше він написав, що «одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті „швидкої“», а кількість госпіталізованих зросла до 27.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив також, що в Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків.

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«В Деснянському р-ні попередньо є загоряння супермаркету; В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення; В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території; В Печерському районі — на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок; В Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень», — повідомив він.

За даними начальника КМВА, в Подільському районі сталося загорання на території ринку, пошкоджено газову трубу, а також було падіння решток на нежитлову забудову. А в Шевченківському районі сталося падіння решток на відкриту територію. Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

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Як писали «ФАКТИ», жертвами попереднього ракетного удару по Києву стали 29 людей. 1 січня було оголошено у столиці днем жалоби.

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