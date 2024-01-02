Потужна атака на Київ: уламки ракет впали у кількох районах столиці, є проблеми з електрикою (фото, відео)

Вночі та рано-вранці 2 січня противник вкотре масовано атакував Україну десятками дронів і ракет. Ракетному удару передувала нічна атака дронів. За даними Повітряних сил, ППО збила усі 35 занедбаних безпілотників.

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За інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), кілька уламків збитих «Шахедів» впали на відкритій місцевості на території Деснянського та Голосіївського районів столиці. За попередніми даними, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Під ранок було зафіксовано зліт дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому «Оленья» (Мурманська область), семи ТУ-95МС з Енгельса (Саратівська область), чотирьох Ту-22м3 із аеродрому Шайківка (Калузька область). Близько 5:40 п'ять бортів Ту-95МС прозвітували про пуски ракет (попередньо Х-101/555) з району Каспійського моря, ще 11 бортів випустили ракети з району Енгельса. Усього було випущено понад 40 ракет.

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Перші ракети зайшли на територію України з боку Сумської області, тримаючи курс на Полтавщину та Чернігівщину. Надалі ракети заходили групами, змінюючи напрямки. Більшість ракет взяли курс на Київ.

Одночасно з'явилася інформація про удари по Харкову ракетами С-300 та пуски ракет Х-59 тактичною авіацією з Херсонської області у напрямку Кропивницького.

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Близько 7:00 сім Ту-95 у районі Каспійського моря повторно випустили ракети Україною.

Приблизно о 7:10 у Києві пролунали перші вибухи — результат роботи ППО. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламку ракети на відкритій території парку у Голосіївському районі.

Близько 7:30 росіяни підняли в небо чотири МіГ-31К в районі Рязані, після чого було зафіксовано пуски ракет «Кинджал» у напрямку Києва.

Після серії вибухів у Києві та області почалися проблеми з електропостачанням. Повідомляється, що світло зникло у деяких районах столиці.

КМВА повідомило про падіння уламків ракет у трьох районах міста. Зокрема, у Голосіївському районі уламок упав на відкритій місцевості на території парку, Печерському — на дах багатоповерхового житлового будинку, в Оболонському — на території складських приміщень.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі був приліт по об'єкту цивільної інфраструктури та пошкоджено газову трубу. Крім проблем із електрикою, є проблеми з водопостачанням.

За інформацією енергетиків, електрика частково відсутня у чотирьох районах міста — Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському.

Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих в одному із будинків у Солом'янському районі. Люди госпіталізовані.

Як писали «ФАКТИ», жертвами попереднього ракетного удару по Києву стали 29 людей. 1 січня було оголошено у столиці днем жалоби.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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