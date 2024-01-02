«Ракета впала за триста метрів від вольєру»: у центрі порятунку тварин під Києвом під час обстрілу постраждала левиця (відео)

Під час масованої атаки з повітря ранком 2 січня одна із збитих російських ракет впала у 300 метрах від вольєра, де знаходилася левиця Юна.

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«Сьогодні ранок був зовсім не добрим, наша левиця Юна потрапила у тяжку ситуацію. В результаті збиття ракети і падіння близько 300 метрів від її вольєра, вона отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації. Ми вивчили записи камер відеоспостереження — це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися», — розповіли у Центрі порятунку тварин.

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Наразі левиця отримує необхідний курс лікування, зоозахисники сподіваються на її одужання.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року у схожу ситуацію потрапила тигриця Тигрюля, яка також знаходился в Центрі порятунку тварин. Тварина, почувши вибухи під час роботи ППО, перелякалася, вдарилася об решітку, впала і не могла піднятися.

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Фото — скріншот

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