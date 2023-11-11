Під Києвом рятують тигрицю, яка постраждала під час ракетного удару (відео)

Під час обстрілу Київщини 11 листопада постраждала тигриця. Детальніше про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

«Ранок для Центру був зовсім не добрим. Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися. Проклята рсн… Тігрюля отримала протизапальну і знеболюючу терапію. Слідкуємо за станом. Вочевидь вона травмувала задні кінцівки або хребет. Чекаємо рішення лікарів щодо подальших дій. Решта тварин Центру не постраждали, але пережили важкий стрес», — йдеться у повідомленні.

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Фоловери бажають якнайшвидшого одужання тигриці, а деякі пропонують передати тварин із центру за кордон.

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У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків.

«Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в ніч на 11 листопада Україну атакували десятки дронів та ракети.

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