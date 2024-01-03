Стало відомо скільки рф витратила на масований удар по Україні 2 січня

Країна-окупантка витратила на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня близько $ 620 млн. Про це свідчать дані командування Повітряних сил ЗСУ і розрахунки Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог застосував проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів й ударні БпЛА. З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, журналісти оцінюють їхню вартість у приблизно $ 620 млн. Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 — $ 13 млн, «Калібр» — $ 6,5 млн, «Іскандер» — $ 3 млн, «Онікс» — $ 1,25 млн, Х-22 — $ 1 млн, «Точка-У» — $ 0,3 млн, Х-55 — $ 2 млн, Х-555 — $ 4 млн, Х-47 «Кинджал» — $ 15 млн, Shahed-136 — $ 50 000.

За розрахунками видання, масована атака 29 грудня коштувала росії щонайменше $ 700−750 млн.

Раніше повідомлялося, що за час атаки противника 2 січня ППО знищила в небі Києва та області 61 ракету, у тому числі всі «Кинджали».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook та Instagram