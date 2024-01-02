За час атаки противника ППО знищила в небі Києва та області 61 ракету, у тому числі всі «Кинджали», — Кличко (відео)

Росіяни вранці 2 січня атакували Київ великою кількістю ракет. В багатоповерхівці у Соломʼянському районі столиці сталося загоряння. Неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обогріву, де людям надають необхідну допомогу. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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«Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням. Загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них — близько 10 „Кинджалів“. А також до цього вночі — 13 „шахедів“», — повідомив він.

За даними Кличка, 43 людини постраждали у будинку в Соломʼянському районі. Госпіталізували 37 людей. Шістьом медики надали допомогу на місці.

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За даними ДСНС, станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини.

Камери відеоспостереження зафіксували момент падіння уламка збитої ракети у Києві.

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А Повітряні Сили ЗС України повідомили, що 2 січня знищили 72 повітряні цілі.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті російської атаки на Україну наразі відомо про 92 поранених та четверо загиблих.

Як писали «ФАКТИ», від російської атаки 2 січня крім Києва та Київської області також сильно постраждав Харків. Серед тих, чиї будинки зазнали ушкоджень, був і будинок народної депутатки Кіри Рудик.

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