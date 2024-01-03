Багатостраждальна «синя» гілка київського метро: стало відомо, якій ділянці потрібен плановий ремонт

У грудні в Києві, у зв'язку з просіданням тунелю на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії, закрили низку станцій метро «синьої гілки».

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Водночас повного перекриття руху на якійсь з гілок метрополітену можна не боятись. Зараз немає станцій, які потребують термінового позапланового ремонту.

Про це в інтерв'ю розповів начальник КП «Київський Метрополітен» Віктор Брагінський.

«Підприємство веде постійний періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену. Особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах. На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає», — зазначив Віктор Брагінський.

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Він додав, що всі зараз тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.

Водночас через фізичну зношеність і необхідність поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянки тунелів між станціями «Почайна» та «Тараса Шевченка» Оболонсько-Теремківської лінії, додав голова «Київського метрополітену».

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Ремонт на цій ділянці планується влітку 2024 року. У КП «Київський метрополітен» обіцяють, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Швидше за все, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Планується зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно.

Разом з тим, будівництво метро на Виноградар зараз не ведеться. Нові дати його завершення будуть визначені після коригування й затвердження проєкту.

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Не менш сумна й доля Подільсько-Вигурівської лінії до Троєщини. Для щоб розпочати її будівництво, необхідно провести та затвердити коригування проєктної документації.

За словами Брагінського, після коригування та затвердження проєктної документації, буде визначено генеральну підрядну будівельну організацію відповідно до вимог закону та розпочато будівництво дільниці.

Нагадаємо, строки здачі в експлуатацію цих напрямків метро переносилися вже неодноразово.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Києві також в аварійному стані знаходиться міст Метро, по якому проходить «червона» гілка метрополітену. Про ситуацію з мостом стало відомо ще два роки тому.

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