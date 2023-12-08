Зупинка частини «синьої» гілки метро: в Київраді назвали винуватців інциденту

У тому, що в тунелях частини «синьої» гілки метро в Києві з'явилась вода, винні люди, які керували Україною десять років тому.

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Про це написав у соціальній мережі депутат Київради Дмитро Білоцерківець.

«Просто нагадаю: станції метрополітену, які щойно закрили на ремонт, десять років тому відкривали „крєпкі господарники“ Янукович та Азаров. Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році і їм треба було показувати швидкий результат — терміново відкривати станції метро. І пофігу було на те, що гідроізоляцію не встигли зробити. Зараз через піар Януковича з Азіровим страждатимуть кияни і міський бюджет. Але полагодимо. Буде працювати», — заявив Білоцерковець.

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Депутат зазначив, що нинішня ситуація стала наслідком неякісно виконаних проєктних та будівельних робіт.

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«Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій. На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати», — наголосив Білоцерковець.

За його словами, щоб зрозуміти реальний стан конструкцій метрополітену, буде проведено експертизу.

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«Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції, будемо знати лише за результатами експертизи», — сказав він.



Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Влада столиці пообіцяла найближчим часом збільшити кількість автобусів та тролейбусів, які будуть працювати за маршрутами закритого відрізка метро. Курсуватимуть вони з інтервалом близько 3 хвилин, як і поїзди підземки.

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