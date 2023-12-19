Назріває «апокаліптичний сценарій»: у Києві можуть закрити на ремонт міст Метро (відео)

У Києві, де через часткове закриття станцій «синьої гілки» метрополітену відбувається щоденний транспортний колапс, попередили про можливість повторення сценарію і на «червоній гілці» — вона теж може частково закритися на ремонт. А все тому, що експертиза ось-ось підтвердить аварійний стан моста.

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Про це в ефірі телемарафону розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Він нагадав, що про ситуацію з мостом було відомо два роки, але на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт.

Нині ж, якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, послідує вимога закрити споруду, яка сполучає два береги, і ця подія буде «апокаліптичною» як для киян, так і для Сил оборони країни.

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«Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає… У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті», — визнав депутат.

А тим часом дах почав протікати вже на станції «Вирлиця» «зеленої гілки» метрополітену. Ймовірно, це могло статися внаслідок великої кількості опадів та низької якості конструкцій, відзначають у ЗМІ.

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А напередодні, 18 грудня, подібну ситуацію було помічено і у переході до за критої нині для пасажирів станції метро «Голосіївська».

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Нагадаємо також про вірогідне закриття на ремонт додаткових двох станцій метро на «синій» гілці.

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