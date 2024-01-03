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Що приховує путін: майже половина його указів має гриф «цілком таємно»

20:30 7 січня 2024
путін

Практично кожен другий указ, підписаний президентом росії володимиром путіниму 2023 році, був таємним. Частка секретних указів диктатора, який погрожує світовому порядку, сягнула 49,5%. Про це свідчать підрахунки сайту «Медіазона», який нещодавно повідомляв, що Верховний суд росії заборонив ЛГБТ й визнав його «екстремістською організацією».

Як зазначає портал, укази президента в росії нумеруються послідовно, а лічильник обнуляється на початку кожного року. Беручи опубліковані на сторінці офіційних актів укази і враховуючи пропущені номери, можна підрахувати, скільки з них було засекречено і не представлено громадськості.

У 2022 році, в умовах вторгнення в Україну, частка таємних указів зросла до 45%. Попередній рекорд за секретними указами був встановлений володимиром путіним у 2001 році (47%) — в той час, коли тривала друга чеченська війна, пише портал.

Загальна кількість указів, підписаних путіним на другому році вторгнення, не змінилася. Остання опублікована кількість указів у 2022 році становила 996, у 2023 році — 997, йдеться у повідомленні.

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Враховуючи дані за попередній рік, майже кожен другий указ, підписаний президентом росії володимиром путіним, був таємним. Частка секретних указів досягла 49,5%, що є рекордним показником.

Секретні укази можуть стосуватися найрізноманітніших питань, в тому числі використовуватися для нагородження військових і помилування засуджених, яких призивають в армію і відправляють на фронт.

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Раніше повідомлялося, що за загадкових обставин загинув соратник путіна.

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