Що приховує путін: майже половина його указів має гриф «цілком таємно»

Практично кожен другий указ, підписаний президентом росії володимиром путіниму 2023 році, був таємним. Частка секретних указів диктатора, який погрожує світовому порядку, сягнула 49,5%. Про це свідчать підрахунки сайту «Медіазона», який нещодавно повідомляв, що Верховний суд росії заборонив ЛГБТ й визнав його «екстремістською організацією».

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Як зазначає портал, укази президента в росії нумеруються послідовно, а лічильник обнуляється на початку кожного року. Беручи опубліковані на сторінці офіційних актів укази і враховуючи пропущені номери, можна підрахувати, скільки з них було засекречено і не представлено громадськості.

У 2022 році, в умовах вторгнення в Україну, частка таємних указів зросла до 45%. Попередній рекорд за секретними указами був встановлений володимиром путіним у 2001 році (47%) — в той час, коли тривала друга чеченська війна, пише портал.

Загальна кількість указів, підписаних путіним на другому році вторгнення, не змінилася. Остання опублікована кількість указів у 2022 році становила 996, у 2023 році — 997, йдеться у повідомленні.

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Враховуючи дані за попередній рік, майже кожен другий указ, підписаний президентом росії володимиром путіним, був таємним. Частка секретних указів досягла 49,5%, що є рекордним показником.

Секретні укази можуть стосуватися найрізноманітніших питань, в тому числі використовуватися для нагородження військових і помилування засуджених, яких призивають в армію і відправляють на фронт.

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Раніше повідомлялося, що за загадкових обставин загинув соратник путіна.

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