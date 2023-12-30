Випав із вікна: за загадкових обставин загинув соратник путіна

В росії, де політичні вбивства стали звичною справою, загадково помер ще один союзник президента рф володимира путіна. Володимир Єгоров був знайдений мертвим після того, як, за повідомленнями російських державних ЗМІ, нібито випав з вікна третього поверху.

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46-річний Єгоров, член путінської партії «Єдина росія», який був депутатом Тобольської міської думи, викинувся з вікна будинку в Тобольську Тюменської області, повідомив російський Telegram-канал Baza. Відомий політик був знайдений у дворі без «ознак насильницької смерті на тілі».

ЗМІ пишуть, що у Єгорова міг статися серцевий напад перед тим, як чоловік впав.

«Одна з найбільш вірогідних причин — проблеми з серцем», — сказав співрозмовник видання.

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Проблеми з серцем часто пояснюють передчасну або підозрілу смерть відомих людей в росії, особливо з початком повномасштабної війни проти України. Медики очікують на офіційні результати розтину, щоб встановити причину смерті політика.

Володимир Єгоров був звільнений з міської адміністрації у 2016 році після корупційного скандалу, за який він не був засуджений. Повернувшись у політику, він став одним з найбагатших місцевих депутатів Тобольська, відомого нафтового міста, з доходом у 9,1 мільйона рублів (близько 100 500 доларів), згідно з пропагандистським російським виданням РБК.

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Нагадаємо, двоє інших знаних союзників путіна, олігарх «Лукойлу» Равіль Маганов і ректор Московського авіаційного інституту Анатолій Геращенко, також підозріло померли на початку війни. Кажуть, що обидва страждали від проблем із серцем.

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