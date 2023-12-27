У зв'язку з ескалацією напруженості у війні, що триває в Україні, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс виступив із серйозним попередженням про далекосяжні наслідки потенційної перемоги росії. У нещодавньому інтерв'ю The Sunday Times Шаппс підкреслив важливість перемоги Заходу в цьому конфлікті, припустивши, що його наслідки виходять за межі Європи і Британії, загрожуючи самій структурі світового порядку. Таку думку висловив і очільник МЗС Британії Девід Кемерон. Він вважає, якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за новими жертвами.

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Грант Шаппс підкреслив, що якщо президент росії володимир путін переможе, особливо якщо це стане наслідком втоми і капітуляції Заходу, наслідки будуть «неймовірно серйозними». Ці відверті спостереження перегукуються з глибокими побоюваннями західних країн щодо ширшого впливу війни, що триває, і підкреслюють непохитну прихильність до надання допомоги Україні в її протистоянні російській агресії.

На тлі війни в Україні Грант Шаппс висловив занепокоєння «погіршенням» ситуації в Перській затоці, де напади підтримуваних Іраном хуситів в Ємені загрожують розпалити ширший регіональний конфлікт. В рамках низки заходів у регіоні Британія планує розмістити військовий корабель біля берегів Гайани наприкінці цього місяця, щоб підтримати цю країну в її прикордонній суперечці з Венесуелою за багатий на нафту регіон Есек'юбо.

«ФАКТИ» публікували думку Віктора Трегубова про те, що особливість цієї війни для українців в тому, що в ній є лише вибір втікти, битися чи померти. Варіантів «домовитися» та «відкупитися» немає.

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