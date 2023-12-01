Верховний суд росії заборонив ЛГБТ й визнав його «екстремістською організацією»

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що у Севастополі «законодавчі збори» запропонували державній думі росії запровадити великі штрафи за «ЛГБТ-пропаганду». І ось відбулося! Верховний суд російської федерації задовольнив позов російського Міністерства юстиції про заборону та визнання екстремістською організацією «міжнародного громадського руху ЛГБТ». Дане рішення відразу набрало чинності, повідомило видання «Медиазона».

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Цей крок фактично ставить ЛГБТ поза законом по всій країні, і представники гей- і трансгендерних спільнот побоюються, що це призведе до арештів і судових переслідувань.

Слухання відбулося за закритими дверима і без підсудного. Багато правозахисників вказують на те, що позов спрямований проти «міжнародного громадського ЛГБТ-руху», який не є організацією, а радше широким і розпливчастим визначенням, що дозволяє російській владі переслідувати будь-яких осіб або групи осіб, які вважаються частиною «руху».

У заяві, що анонсує позов, поданий до суду на початку цього місяця, Міністерство юстиції росії стверджувало, що влада виявила «ознаки і прояви екстремістського характеру» з боку ЛГБТ-руху, що діє в росії, включаючи «розпалювання соціальної і релігійної ворожнечі», хоча воно не надало жодних подробиць або доказів. У своєму рішенні суд визнав «рух» екстремістським і заборонив його діяльність в росії.

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«Незважаючи на те, що Мін'юст вимагає визнати екстремістською неіснуючу організацію — „міжнародний громадський ЛГБТ-рух“, на практиці може статися так, що російська влада, маючи на руках це рішення суду, буде застосовувати його проти ЛГБТ-ініціатив, які працюють в росії, вважаючи їх частиною цього громадського руху», — заявив агентству Associated Press напередодні слухання Макс Оленічев, адвокат-правозахисник, який працює з російською ЛГБТ-спільнотою.

Після введення військ в Україну у 2022 році кремль посилив свої заяви про захист «традиційних цінностей» від того, що він назвав «принизливим» впливом Заходу, що багато хто розцінив як спробу легітимізувати війну. Того ж року влада прийняла закон про заборону пропаганди «нетрадиційних сексуальних стосунків» серед повнолітніх, а також фактично оголосила поза законом будь-яку публічну підтримку ЛГБТ-людей.

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Інший закон, прийнятий на початку цього року, заборонив процедури зміни статі та гендерно-підтверджуюче лікування для трансгендерних людей. Законодавчо заборонено будь-які медичні втручання, спрямовані на зміну статі людини, а також зміну статі в офіційних документах і публічних записах. Закон також вніс зміни до Сімейного кодексу росії, включивши зміну статі до переліку підстав для розірвання шлюбу і додавши тих, хто змінив стать, до переліку осіб, які не можуть стати прийомними батьками або усиновителями.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Марією Максаковою, яка боролася із законом проти ЛГБТ в росії.

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