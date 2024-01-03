Суд оголосив вирок екскерівнику катівні «Ізоляція»: негіднику «паличу» дали 15 років

Після окупації Донбасу в 2014, багатьом українським патріотам стала відома донецька «Ізоляція». Катівнею керував Денис Куликовський, відомий як «Палич».

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У четвер, 3 січня 2024 року, Шевченківський районний суд Києва присудив кату Куликовському 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Початок виконання вироку рахується з 9 листопада 2021 року.



Такий термін для Палича просило держобвинувачення. Але правозахисниця Олександра Матвійчук після оголошення вироку заявила, що «Палича» мали засудити до довічного ув'язнення.

За її словами, вона має свідчення людей про те, як над ними знущались в «Ізоляції», передає «Суспільне».

«Я збирала свідчення людей, які вижили. Це такі історії, які вказують мені, що за сукупністю вчинених злочинів він має сидіти до кінця свого життя», — зазначила вона.

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Речниця Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк заявила журналістам, що суд визнав Куликовського винуватим у вчиненні ряду злочинів: участь у терористичній організації «ДНР», участь у незаконному воєнізованому формуванні, а також у вчиненні воєнного злочину за жорстоке поводження з цивільним населенням.

Вона також зазначила, повідомляє видання, що суд засудив «Палича» до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але при цьому йому зараховується у строк відбування покарання час перебування під вартою на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду. У випадку з Куликовським судді застосували так званий закон Савченко (час перебування під вартою зараховується з огляду на один день тримання під вартою за два дні попереднього ув'язнення).

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Нагадаємо, СБУ затримала Куликовського у 2021 році. Його звинувачують в організації та особистій участі у тортурах над українськими військовополоненими та цивільними заручниками в незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Свою участь у катуваннях та допитах людей у «Ізоляції» Денис Куликовський підтвердив під час допиту, відеозапис якого опублікували незадовго після затримання фігуранта справи.

Блогер та журналіст Станіслав Асєєв, який довгий час пробув у полоні в «Ізоляції», розповідав що під час ув'язнення, окрім тортур, полонені зазнавали жорстокого побиття і навіть насильства з боку Куліковського. За його словами, крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні.

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