Мурата вже не зупинити: колишній чоловік зрадниці Лорак відпочиває в Дубаї з черговою моделлю

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, схоже, після розставання з законною дружиною Лілією все частіше намагається знайти їй «заміну», підтверджуючи розлучення.

ВІДЕО ДНЯ

Правда, при цьому вподобання турецького бізнесмена все більше змінюються: якщо перші «заміни» Лілії були візуально схожими на неї, то тепер він поїхав до Дубаю у компанії доньки від Ані Лорак та української моделі Анастасії, яка має волосся зовсім не темного кольору (як у його законної дружини).

Принаймні дівчина вже декілька разів з'являлася в Instagram Налчаджоглу, пишуть ЗМІ.

Саме з Анастасією, стверджують журналісти, бізнесмен зустрів Новий рік, а цього разу показав коротке відео, як вони разом, цілком ймовірно, що з одного номера, спускалися ліфтом у готелі. На ролику також присутня донька Мурата і Лорак. Тобто дівчинка з новою потенційною обраницею батька теж знайома.

РЕКЛАМА

Цікаво, що й сама Анастасія вже поквапилася запостити у фотоблогу селфі разом з поки що одруженим Муратом Налчаджиоглу і підписала: «Знаєш що, Мурате?»

Своєю чергою, бізнесмен це селфі репостнув собі у фотоблог і грайливо відповів: «Не знаю».

РЕКЛАМА

Цікаво, що офіційна дружина Мурата Лілія зараз перебуває в Києві, але замість того, щоб пояснити, що насправді відбувається у їхній сім'ї, публікує відео на кшалт «Він ще пожалкує, кого втратив», показуючи свої принади.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що чутки про розрив Мурата Налчаджиоглу і його другої дружини, візажистки Лілії Реус ширяться від жовтня 2023 року. Втім, подружжя ніяк не коментує ситуацію.

В той же час близьке до бізнесмена оточення приголомшило зізнанням, що насправді причиною розриву Мурата з другою дружиною стали його зради. Ще коли бізнесмен розлучався з Лорак, артистка звинувачувала його в невірності:

«Батьки Мурата ніколи не сприймали Лорак серйозно і навіть не вважали її дружиною сина. Вони ставилися до неї як до іграшки, з якою не нудно, бо зірка і при грошах», — розповів інсайдер, пише oboz.ua

Джерело також поділилося, що батьки Налчаджиоглу, які в Туреччині є заможними людьми, ніколи серйозно не ставилися до його обраниць. Ба більше, джерело стверджує, що батьки Мурата навіть не були знайомі з його другою дружиною.

«Він вміє знаходити впливових друзів із вищого світу з великими грошима. Вхожий в елітну тусовку в Туреччині за рахунок батьків, які трохи вище середнього класу. Мурат вміє заробляти, але не вміє масштабувати заробітки і накопичувати. Сім'я Мурата має гроші, а сам Мурат заробляє чисто на «потусити», — стверджує джерело.

Нагадаємо, що у жовтні Мурат вперше прокоментував чутки про розлучення з Лілією, заявивши, що «він не ангел».

63

Читайте нас у Facebook та Instagram