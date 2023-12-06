Про Ані Лорак давно забув: ексчоловік співачки все частіше з’являється в компанії «копії» своєї другої дружини

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який натякав, що щасливий і без своєї другої дружини Лілії, проводить час з її «копіями» — жінками, які чимось схожі на неї.

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Так, днями Налчаджиоглу завітав на один захід у компанії української блогерки, учасниці 10-го сезону шоу «Холостяк» Валерією Старчеус, відомою як Laganza. Разом з нею Мурат показався в авто, тобто вони разом приїхали на захід, а також спільно провели вечір.

Також з'являлося відео з іншими жінками.

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На думку підписників сторінки Мурата, всі вони дуже схожі на його законну дружину Лілію, яка після начебто розлучення публікувала фото з Ірландії та інших країн.

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Втім, чи було насправді розставання і що відбувається у стосунках Мурата та Лілії, досі загадка для шанувальників. Звичайно, зрозуміло, що пара не проводить час разом, а Налчаджиоглу все частіше з'являється у компанії інших жінок.

Нагадаємо, що на тлі чуток про розлучення турецький бізнесмен попрохав публіку «не пхати носа» у його особисті справи, адже він «не ангел» і не публічна людина.

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