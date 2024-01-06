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Данія відклала передачу довгоочікуваних F-16 Україні: названо причину

15:59 6 січня 2024
Винищувачі F-16

Данія відклала передачу Україні, яка веде боротьбу проти російської агресії, винищувачів F-16. Затримка може становити приблизно пів року. Про це пише Berlingske.

Так, передати перші літаки мали після Нового року, але зараз графік посунувся на другий квартал 2024 року.

У виданні з посиланням на Міністерство оборони Данії пишуть, що затримка пов'язана із невиконанням низки умов.

Серед факторів, зокрема, графік навчання українських пілотів, розклад яких залежить від техніки та погоди.

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Крім того, продовжується робота у міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури.

«У Данії проходять навчання шість українських пілотів. Очікується, що протягом 2024 року з Данії до України буде відправлено ще вісім літаків F-16, а 2025 року — ще п'ять. Чи буде затримано і ці поставки поки невідомо», — додають у матеріалі.

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Нагадаємо, у листопаді у повітряних силах ЗСУ повідомляли, що українські пілоти в Данії вже проходять підготовку на винищувачах F-16 у повітрі з інструкторами.

5 січня стало відомо, що Норвегія переправила на одну з датських авіабаз партію винищувачів F-16, де навчатимуться українські пілоти. У Збройних силах Норвегії зазначили, що після понад 40 років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи відданість Норвегії справі оборони України.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Румунії розпочалася підготовка українських пілотів, які літатимуть на F-16.

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