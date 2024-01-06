ЗСУ за добу відбили понад 60 атак окупантів і знищили три їхні пункти управління, — Генштаб

На відміну від попередньої ночі, коли загарбники атакували Україну кількома десятками дронів-камікадзе, у ніч проти суботи, 6 січня, ворог використав лише два БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожі дрони знищено, один з них — на Хмельниччині, інший — на Миколаївщині. В Повітряних Силах ЗСУ попереджали, що баражуючий боєприпас рухається у напрямку Старокостянтиніва, який постійно знаходиться «під прицілом» ворога — там розташовано військовий аеродром.

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Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Так, на Донеччині під обстрілом знов перебував Покровськ — місто протягом ночі обстрілювали двічі.

Фото зі сторінки В.Філашкіна

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«Росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі. За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі», — повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фото зі сторінки В.Філашкіна

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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Один із ворожих пунктів управління був знищений на території окупованого Криму у Саках. Цю інформацію підтвердив командувач ПВ ЗСУ Микола Олещук, який виклав у мережу фото з наслідками удару.

«Аеродром Саки! „Все цели сбиты!“ На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!» — зазначив він.

Станом на ранок 6 січня втрати ворожої армії сягнули 363 870 військових.

Фото Генштабу

В Інституті вивчення війни не виключають активізації окупаційної армії на Харківщині з метою захоплення Куп’янська та Борової. Аналітики зазначають, що при такому розвитку подій українські війська будут змушені відійти від східного берега річки Оскол. Західна преса писала, що окупаційні війська можуть значно активізуватися вже за тиждень. Варто зазначити, що активні бойові дії в районі Синьківки йдуть постійно. Наразі в ЗСУ не бачать, аби росіяни накопичили достатньо сил у прикордонній Бєлгородській області рф, також наразі немає змін у окупантів на території Харківщини.

Нагадаємо, що 4 січня ВСУ завдали потужного удару по тимчасово окупованому Криму. Російські пабліки писали про ліквідацію більше двох десятків окупантів на двох кримськиї об`єктах.

Фото Генштабу ЗСУ

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